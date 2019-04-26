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Öğrencilere spor malzemesi dağıltıldı

Kabadüz İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere spor malzemesi dağıtıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan 'Gençliğe Değer Projesi' kapsamında lise ve ilköğretim öğrencilerinin spor faaliyetlerine destek amacıyla top ve tişörtler öğrencilere verildi.


İlçe Müftüsü Ahmet Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan 'Gençliğe Değer Projesi' kapsamında ilçedeki öğrencilere spor malzemelerinin verildiğini ifade etti.


Koç, "Projenin amacı lise ve ilköğretim öğrencilerimizin spor faaliyetlerine destek vermek. Bu kapsamda futbol, basketbol, voleybol topları ile tişörtler öğrencilerimize dağıtıldı" dedi.

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