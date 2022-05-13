Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla ana sınıfı, ilk ve orta okul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

“Haydi Çocuklar Bisikletle Derse" isimli proje kapsamında eğitim alan öğrenciler eğitim pistinde öğrendikleri temel trafik bilgilerini uyguladılar. Kabadüz Kaymakamlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu bahçesine oluşturulan eğitim pistinde İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince öğrencilere trafik kuralları, kara yolunda yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, kask kullanımın önemi konusunda uygulamalı eğitim yaptırıldı.

Etkinlikte konuşan Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, “Haydi Çocuklar Bisikletle Derse' etkinliğimiz ile özellikle beden eğitimi derslerinde çocuklarımızın yaya geçidi ve kavşaklarda nasıl hareket etmesi gerektiğini, trafik levhalarının ne anlama geldiğini öğreterek trafik güvenliği alanında kültür düzeyi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Etkinliğe Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Veli Türk, İlçe Emniyet Amiri Erkan Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uzunçakmak, öğretmen ve öğrenciler katıldı.