Öğrencilerin 24 eseri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrencilerin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programları kapsamında hazırladığı 24 projelik serginin açılışı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen, 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' kapsamında, ülkede bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları kapsamında hazırlanan 24 projenin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Kemal Türk, "Bu yıl, TÜBİTAK'ın desteğiyle dördüncüsünü düzenlediğimiz Geleneksel 4006 Bilim Fuarı'nı gerçekleştirdik. Bilim fuarları öğrencilerimizi araştırmacı, bilinçli ve öğrenmeye istekli bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan önemli metotlardan bir tanesidir. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz hayal güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu yıl da öğrencilerimiz hayal güçleri ve düşünme becerileri ile 24 adet eser ortaya koydular. Bu 24 eserin 12 tanesi fen ve teknoloji, 5 tanesi teknoloji ve tasarım, 2 tane matematik, 2 tane görsel sanatlar, 2 tane bilişim ve teknolojileri ve 1 tanede din kültürü olmak üzere 24 eserden oluştu. Öğretmenler ve öğrencilerimizin kaynak çalışmalarıyla bu gün bu eserlerin tanıtımı gerçekleştirildi. Okulumuzda gelecek yıllarda TEKNOFEST'e katılacak teknolojik eserlerimiz için de ayrıca çalışmalar başlamıştır” dedi.

Bilim fuarının açılışına ayrıca Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, daire amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.