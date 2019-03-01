Öğrencilerin Barış Manço klibi beğeniyle izleniyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde İlhan Hazinedar Ortaokulu öğrencileri, öğretmen ve okul idarecilerinin de katılımıyla Barış Manço klibi hazırladılar.

İlhan Hazinedar Ortaokulu öğrencileri, öğretmen ve okul idarecileri ile 15 günlük çalışma ile merhum sanatçı Barış Manço'nun “Anlıyorsun değil mi” isimli şarkısı eşliğinde klip çektiler ve bunu sağır ve dilsizlerin anlayabilmesi için de işaret dili ile anlatılmasını sağladılar.

Öğrencilerin klibi sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken özellikle öğrenciler hiç tanımadıkları kendileri henüz doğmamışken ölen sanatçının şarkılarını dinlemekten ve seslendirmekten çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

İlhan Hazinedar Ortaokulunda çekilen klibin yanı sıra bir koro oluşturularak anma programı da düzenlendi.

Okul öğretmenlerinden Nebahat Temiz çok yoğun bir çalışma ile klip ortaya çıkardıklarını söyledi. Yine öğretmenlerden Üzeyir Koyun Barış Manço'nun ülkemizin önemli sanatçılarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Barış Manço çocuklardan yetişkinlere kadar herkese hitap eden bir sanatçı. Son 20 yıl içinde nesiller tanımadığı için bu nesillere tanıtmak amacıyla böyle bir klip hazırladık” dedi.

Öğrencilerden Ecrin Bakar ise, “Ben Barış Manço etkinliği yapmadan önce birkaç parçasını dinliyordum ama şimdi birçok parçasını biliyorum ve seslendiriyorum. Bu parçaları seslendirmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Klipte yer alan öğrencilerden Elif Başeğen de klip çalışmasına başladıktan sonra Barış Manço'nun bütün şarkılarını dinlemeye başladığını söyleyerek, “Barış Manço'nun ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu anladım" diye konuştu.

Okul Müdürü Kadir Başdağ Barış Manço'nun 20. yılında vesilesiyle bir klip hazırladıklarını belirterek, “Şu anki çocuklar Barış Manço'yu tanımıyor. Barış Manço bir değer, büyük bir sanatçı hatta büyük bir kültür mirasçısı. Ülkemizi diğer ülkelere tanıtımında önemli rol üstlenmiştir. İstedik ki farkındalık oluşturarak şimdiki gençlerimiz Barış Manço'yu tanısın. Bugün bir Barış Manço kolay yetişmiyor" şeklinde konuştu.

Klip çekmenin zor olduğunu ifade eden Okul Müdürü Başdağ, “Klip çekimi 15 günümüzü aldı. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle müziklerimizin çekimlerimizin alt yapısını bayağı zahmetlerden sonra klibimizi sosyal medyada yayınladığımızda gördük ki insanlarımızın sanata ve sanatçıya değer verdiğini anladık. Buda gerçekten bizim 15 günlük çalışmamızın bir karşılığı oldu açıkçası ve bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.