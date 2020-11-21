İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerin hayali gerçek oldu

Ordu’da video klip hazırlayarak, okul bahçelerine ait zeminin düzenlenmesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’den yardım isteyen öğrenciler, hayallerine kavuştu.

Ordu'da video klip hazırlayarak, okul bahçelerine ait zeminin düzenlenmesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yardım isteyen öğrenciler, hayallerine kavuştu. Başkan Güler'in talimatıyla çalışmalara başlayan ekipler, kısa sürede öğrencileri istedikleri gibi bir eğitim yuvasıyla buluşturdu.


Altınordu Haki Yener İlkokulu öğrencileri, bahçelerindeki zeminin parke taşı olmasından dolayı kimi zaman yaralanmalar ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmek adına, okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte bir video klip hazırlamıştı. Sosyal medya hesaplarından klibi paylaşan öğretmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i de etiketlemişti. Öğrencilerin isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Güler, sosyal medya üzerinden “Sizleri bilmem ama ben yeni kuşağın hayranıyım. Böylesine tatlı bir isteği geri çevirmek ne mümkün” yanıtını vermiş ve talimat vererek çalışmaları başlatmıştı.



Mutlu son


Ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamladı. Çalışmalar kapsamında Haki Yener İlkokul bahçesinde bulunan futbol, basketbol ve voleybol saha çizgileri, kale direkleri, pota direkleri, bahçe girişinde bulunan güvenlik kulübesi boyandı. Okul bahçesinin zeminine ölçüleri Milli Eğitim Bakanlığının “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında belirlenen seksek, kutu kutu pense ve hareket dizini oyun alanları çizildi. Okul bahçesine 24 m uzunluğunda, kitap isimlerinin yer aldığı vinil baskı dekor çalışması ile düzenleme çalışmaları tamamlanan okul bahçesi ve sahası modern bir görünüme kavuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.