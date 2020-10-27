Öğrencilerin ‘Hilmi Güler' dedelerinden isteği geri çevrilmedi

Ordu'da, okul zeminlerinin düzeltilmesi için çektikleri video ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den destek isteyen öğrenciler, hayallerine kavuşuyor.

Altınordu Haki Yener İlkokulu öğrencileri, bahçelerindeki zeminin parke taşı olmasından dolayı kimi zaman yaralanmalar ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmek adına, okul idarecileri ve öğretmenleri ile bitlikte bir video klip hazırladı. Hababam Sınıfı, filmlerinden esinlenilerek ve filme ait müzikleri kullanarak hazırlanan klip, sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de etiketlendi. Öğrencilerin isteğine sosyal medya üzerinden “Sizleri bilmem ama ben yeni kuşağın hayranıyım. Böylesine tatlı bir isteği geri çevirmek ne mümkün” yanıtını veren Başkan Güler'in talimatı ile bir gün aradan sonra okul bahçesinde ve çevrede yapılacak olan düzenleme çalışması için teknik ekip incelemelerde bulundu.

“Çalışmaların başlaması için de startı vermiş bulunuyoruz”

Teknik ekipler birlikte öğrencileri ziyaret ederek, bölgede planlamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Çocuklarımız, başkanımıza çok güzel tiyatro şeklinde bir mesaj vermişler. Buraya gelince de gördük ki bu uyarılar gerçekten yerindeymiş. Hakikaten burada kilit parkede düşme durumları ve yaralanmalar olabilir. Bahçeye bakıldığında da yeşillik eksiğini de gördük. Burada okula yeşillik de kazandırmak adına çalışmalar yapacağız. Burada güzel bir eğitim yapmalarına yardımcı olmak için buradayız. Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ifade ettikleri mesajı aldık ve ertesi gün buraya geldik. Çalışmaların başlaması için de startı vermiş bulunuyoruz. Çok kısa sürede burayı güzel bir hale getireceğiz. Yeşillendirme çalışması yapılırken çocuklar için buraya bir de oyun grupları konulabilir” dedi.

Okul Müdürü Levent Özzengin de farkındalık oluşturmak adına çektikleri videoya Başkan Mehmet Hilmi Güler'in duyarsız kalmadığını ifade ederek, “Farkındalık oluşturmak adına sosyal medya hesaplarından ulaştık. Kendisi de sağ olsun çocuklarımızın bu isteğine duyarlılık gösterip, destek noktasında her türlü yardımı yapacağını söyledi. Ekiplerimiz gelerek gerekli incelemeleri yaptılar” diye konuştu.

Öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi

Azra Irmak Çetinkaya isimli öğrenci, oyun oynarken bazı arkadaşlarının düşüp yaralandığını ve bu isteklerini geri çevirmediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederken, Davut Eymen Kovancı da okul bahçesinin daha güvenli ve sağlıklı bir zemine kavuşturulacağı için mutlu olduğunu ifade etti.