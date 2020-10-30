Öğrencilerin isteğini müdür amcaları kırmadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilkokul öğrencileri okul müdürünün yanına giderek Cumhuriyet kutlaması yapmak istediklerini ifade ettiler. Okul Müdürü Yusuf Kolcu da öğrencileri kıramayarak okul önünde pandemi kurallarının üst seviyede tutulduğu bir kutlama programı gerçekleştirdi.

Ali Rıza Demircan İlkokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okul önünde bir kutlama programı düzenledi.

Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları gösteriler beğenilirken Müdür Yusuf Kolcu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okul olarak bir gösteri hazırladık. Öğrencilerimizin isteği üzerine onları kıramadık. Pandemi kurallarına uyarak öğrencilerimiz gösterilerini gerçekleştirdiler. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun” diye konuştu.

Kutlama programında ayrıca öğrenciler şiirlerde okudular. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.