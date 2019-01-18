Öğrencilerin karne heyecanı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle 22 bin 890 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Büyük Ata Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen karne törenine Fatsa İlçe Milli Eğitimi Müdürü Saygın Atinkaya, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karne gününün öğrenciler açısından önemine değinen Saygın Atinkaya, “İlçemizde 22 bin 890 öğrenci karnelerini aldılar. Birinci dönemi kazasız belasız bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tatil yaparak ikinci yarıyıl için enerji toplayacaklardır. Fatsamızda okullarımızın fiziki yapısı her geçen gün iyileşmektedir. Başarı oranımız her yıl artıyor ve Fatsa ilçesi olarak önemli başarılara imza atıyoruz. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Müdür Atinkaya'nın konuşmasının ardından okuldaki öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular.

Daha sonra protokol üyeleri okulca belirlenen bir sınıfa girerek öğrencilere karnelerini verdiler.