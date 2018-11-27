Öğretmenden iyi haber geldi

Ordu'da 22 Kasım Perşembe günü sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan Çamaş Türk Telekom Çok Programlı Lisesinde görevli öğretmen Kadir Düzel, yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Evinde tek başına yaşayan öğretmen Kadir Düzel, geçen hafta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Burada yapılan tedavilere cevap veren öğretmen Kadir Düzel, kendisine gelerek sağlığına kavuştu.

Hastanedeki tedavisi sürecinde hep yanında olan iş arkadaşları anbean öğretmen Kadir Düzel'in sağlık durumlarını takip etti. Sağlığına kavuşan ve herkese çok teşekkür eden öğretmen Kadir Düzel, “Sevenlerim duası ile sağlığıma kavuştum. Arayan, soran herkesten Allah razı olsun” diyerek arkadaşlarına mesaj gönderdi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş ile Fatsa İle Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya da öğretmen Kadir Düzel'i hastanede ziyaret ettiler.

İl Millî Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, "Öğretmenimizin sağlığının yerinde olduğunu görmek bizleri son derece mutlu etti" dedi.