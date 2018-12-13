Öğretmenler kodlama eğitiminde

Ordu'nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, DOKA 2018 Yılı Teknik Destek Programı “Robotik ve Kodlama Eğitimi Projesi” kapsamında öğretmen eğitimlerinin 2. bölümü gerçekleşti.

Eğitimlere ilçede görev yapan 24 öğretmen katılırken eğitimler Şehit Zafer Özdeniz İlkokulu bünyesinde bulunan Kodlama Atölyesinde verildi. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yürütülen Fatsa Kodluyor Projesi kapsamında DOKA Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na 2018 yılı teknik destek programı kapsamında Robotik ve Kodlama Eğitimi Projesi Ekim 2018 tarihinde imzalanan protokol gereği 40 öğretmenin Robotik ve Kodlama Eğitici Eğitimi başladı. Bu proje kapsamında bir firma tarafından verilen 21 saatlik kurslar sonunda öğretmenlerimize sertifika verilecek olup, öğretmenler bu belgeleriyle okullarında bu kursları açabilecekler” denildi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.