İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmenler mezarları başında anıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında merhum öğretmenler mezarları başında anıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında merhum öğretmenler mezarları başında anıldı.


Mezarlık ziyaretine Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Şube Müdürleri Ramazan Akyol ve Ramazan Töngel, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Acar tarafından Kur'an-ı Kerim ve dualar okunarak merhum öğretmenlerin ruhlarına hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.