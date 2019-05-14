OKGD Korosu konseri

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği (OKGD) Korosu, Fatsa Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde bir konser verdi.

Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen konser Fatsalılar tarafından beğeniyle dinlendi. Konsere katılan Fatsalı vatandaşlar bazı şarkılarda koroya eşlik etti.

Tamamı çalışanlardan ve emekli ya da ev hanımlarından oluşan koro yaklaşık 2 saatlik konseri sonrası izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Konserinin sonunda Belediye Meclis Üyesi Mehmet Mutlu, koro şefi Mustafa Bülbül'e çiçek takdiminde bulundu.

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Korosu Şefi Mustafa Bülbül konserinin sonunda yaptığı açıklamada 2 yıldır koronun şefliğini yaptığını belirterek, “Şarkıları dinleyicinin hoşuna gidebileceği bizimle birlikte söyleyebileceği şarkılar olarak seçiyoruz. Dolayısıyla seyirci bizi dinlerken kendinden bir şeyler buluyor ve bizlere eşlik ediyorlar. Biz de repertuvarımızı yaparken buna dikkat ediyoruz ve bu yüzden başarılı olduğumuza inanıyorum” dedi.

Koronun tamamının amatör seslerden oluştuğunu ifade eden Bülbül, “Koromuzun çoğu çalışanlardan, emeklilerden ve ev hanımlarından oluşuyor. Fatsa Belediye Başkanımıza bizleri Fatsalılarla buluşturduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.