Okul bahçesinde drift yapan sürücülere 27 bin 375 lira ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir grup gencin okul bahçesinde yaptığı drift, toplamda 27 bin TL'ye patladı.

İlçenin Saraçlı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulun bahçesine gelen minibüs sürücüsü, arkadaşları olduğu öğrenilen yaklaşık 15 kişilik genç grubun önünde drift yapmaya başladı. Minibüs sürücüsünün drift yaptığı sırada okul bahçesinde bulunan arkadaşları o anları cep telefonlarına kaydederken, yaşanabilecek bir kazanın ise kaçınılmaz olduğu görüldü.

Karla kaplı okul önünde aynı saatler içerisinde farklı iki araç sürücüsü, okulun bir başka bölgesine araçlarıyla geldi. Kullandıkları araçlarla drift yapmaya çalışan sürücüleri ise yanlarında bulunan arkadaşları cep telefonlarıyla çekmeye başladı.

Tehlikeli eğlencede kazaya davetiye çıkarılırken, drift anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşananlar sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde araç plakaları tespit edilen 3 sürücüye toplamda 27 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.