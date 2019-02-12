Okul koridorunda sanat atölyesi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu öğrencileri 2023 Vizyonu çerçevesinde okulun koridorunda oluşturulan sanat atölyesinde çeşit çeşit enstrümanlar sayesinde yetenekli öğrenciler yetişiyor.

Bu sayede tablet, televizyon, telefon gibi araçlar başında uzun zaman geçirme alışkanlığından kurtulan öğrenciler yorucu ders programları ve sınav stresinden de kendilerini rahatlatıyorlar. Okulun koridorunda oluşturulan sanat atölyesinde hem hoşça vakit geçiren hem yeteneklerini sergileyen öğrenciler hem de el becerilerini geliştiriyorlar.

Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu Müdürü Kadir Başdağ, günümüzde öğrencileri olumsuz etkileyen ve hayatla bağlantılarını koparan tablet, televizyon, telefon yüzünden akranlarıyla iletişimlerinin zayıfladığını gözlemlediklerini, bu nedenle öğrencileri sanata, spora,kültürel faaliyetlere yönlendirerek boş vakitlerini dolu dolu geçirmelerini sağladıklarını söyledi. Öğrencilerin sanat sokağı koridorunda bir yanda resim, bir yanda bağlama, gitar, flüt, keman, piyano ve melodikayı ustalıkla çalarak becerileriyle örnek oluşturduklarını belirten Başdağ, “Sanat atölyemizde Çarşamba günleri yapılan etkinliklerde öğrencilerimiz yeteneklerini sergilerlerken özgüvenlerini de kazanmış oluyorlar. Aralarındaki olumlu etkileşim de gelişiyor. Diğer öğrencilerin de sanata ilgi duymasını sağlayan bu projede şu ana kadar birçok program yapıldı. Okulumuzda sanatın en güzel sokağında yeni yetenekler boy göstermeye başladı” dedi.

Her hafta Çarşamba günü sanat atölyesine giderek çeşitli enstrümanlar çalan öğrenciler ise memnuniyetlerini dile getirerek hem stres attıklarını hem de el becerilerini geliştirdiklerini ifade ettiler.