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Okul servis sürücülerine seminer

Ordu Kabadüz ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, okul servis şoförlerine yönelik bilgilendirme semineri verildi.


Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda verilen seminerlerde şoförlere, yönetmelikte yapılan değişiklikler, okul servislerinde aranacak şartlar ve taşıma yükümlülükleri konularında bilgilendirmeler yapıldı.


Trafik Polis Memuru Celali Öztürk'ün verdiği eğitimde, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve gerekliliği konusu geniş yer tutarken özellikle öğrencilerin emniyet kemeri takmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi.


Öztürk, trafik bilincinin artırmaya yönelik eğitimlerin artarak devam edeceği, öğrenciler başta olmak üzere daha fazla şoför ve vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

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