Okul sezonu öncesi temizlik ve dezenfekte çalışması

Fatsa Belediyesi, 6 Eylül'de başlayacak olan eğitim-öğretim sezonu öncesi öğrencileri de unutmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin temiz bir ortamda okula başlaması için ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Temizlik ekipleri sınıflar ve koridorlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken, özellikle okul bahçesi ve merdivenler deterjanlı su ile yıkanıyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle okullarımız uzun süre kapalı kaldı. 6 Eylül 2021 tarihinde okullarımız yüz yüze eğitime tamamen açılıyor. Biz de Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle okul öncesi ilçemizdeki okulların tamamını temizlik işleminden geçirerek öğrencilerimizin tertemiz ortamda derslere başlanmasını hedefliyoruz" dedi.