Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, 16-17 Şubat tarihleri arasında Ordu'da yapılacak.

Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası, 16-17 Şubat tarihleri arasında Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Sporseverlerin judo ile buluşacağı şampiyonaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 51 ilden 300'ün üzerinde sporcu katılacak.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcuların Türkiye şampiyonu olmak için Ordu'da kıyasıya mücadele edeceklerini belirterek, sporseverleri şampiyonaya davet etti.