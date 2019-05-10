Okulda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında ülkede bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları kapsamında hazırladıkları projelerin yer aldığı serginin açılışı törenle yapıldı.

Bilim fuarının açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Ekici, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Veysel Cengiz bir konuşma yaptı. Cengiz, “Özel öğrencilerin özel çalışmalarının sergilendiği bu sergide sizlerde aramızda görmekten gurur duyduk sergimiz hayırlı olsun. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarımızın açılış törenine iştirak ederek bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. TÜBİTAK'ın desteğiyle bu yıl ilkinin düzenlediğimiz fuarın açılışını gerçekleştirmekten son derece mutluyuz. Bilim fuarları öğrenmeye istekli merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda fuarımızda 6 eserden oluşup 3 araştırma,3 inceleme alanında toplam 6 proje, 12 öğrencimiz 12 öğretmen 1 danışman öğretmen nezaretinde özverili bir çalışma ortaya koydular” dedi.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri öğrencilerinin Sami Yücel Özel Eğitim Uygulama projelerinin yer aldığı bilim fuarındaki proje stantlarını gezerek projeleri incelediler ve projelerin sahibi öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldılar.