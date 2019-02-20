İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulda z-kütüphane açılışı

Ordu’nun Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi’nde bulunan ilk ve ortaokula hayırsever vatandaşların iş birliğiyle kazandırılan zenginleştirilmiş kütüphane (Z-kütüphane) törenle açıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokula hayırsever vatandaşların iş birliğiyle kazandırılan zenginleştirilmiş kütüphane (Z-kütüphane) törenle açıldı.


Geyikçeli İlkokulu-Ortaokulunda hayırsever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve Fatsa İlçe Milli Eğitim iş birliğiyle z-kütüphane açılışı gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını Geyikçeli İlk-Ortaokulu Müdürü Zafer Baş yaptı.


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, “2023 Eğitim Vizyonu içerisinde Z-kütüphanelerinin büyük bir yeri var. Bu anlamda açılan z-kütüphane öğrencilerimizin derslerine önemli yardımlarda bulunacak. Kaynak olarak zengin olması öğrencilerimizi kütüphanelere çekecektir” dedi.


Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı da, “Z-kütüphanenin okul için çok ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. Emeği geçen hayırsever esnaflara çok teşekkür ediyorum. Okulumuz gayet düzgün ve imkânlarının iyi, bu şekildeki okulların yaşatılması gerekir” diye konuştu.


Z-kütüphane açılmasında emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına plaket takdiminde bulunulurken program katılımcılara sunulan ikram ile sona erdi.


Kütüphane açılışına Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza, Kızılay Derneği Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, Fatsa Genç İşadamları Derneği Başkanı Serkan Erdik, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.