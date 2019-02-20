Okulda z-kütüphane açılışı

Ordu'nun Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokula hayırsever vatandaşların iş birliğiyle kazandırılan zenginleştirilmiş kütüphane (Z-kütüphane) törenle açıldı.

Geyikçeli İlkokulu-Ortaokulunda hayırsever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve Fatsa İlçe Milli Eğitim iş birliğiyle z-kütüphane açılışı gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını Geyikçeli İlk-Ortaokulu Müdürü Zafer Baş yaptı.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, “2023 Eğitim Vizyonu içerisinde Z-kütüphanelerinin büyük bir yeri var. Bu anlamda açılan z-kütüphane öğrencilerimizin derslerine önemli yardımlarda bulunacak. Kaynak olarak zengin olması öğrencilerimizi kütüphanelere çekecektir” dedi.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı da, “Z-kütüphanenin okul için çok ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. Emeği geçen hayırsever esnaflara çok teşekkür ediyorum. Okulumuz gayet düzgün ve imkânlarının iyi, bu şekildeki okulların yaşatılması gerekir” diye konuştu.

Z-kütüphane açılmasında emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına plaket takdiminde bulunulurken program katılımcılara sunulan ikram ile sona erdi.

Kütüphane açılışına Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza, Kızılay Derneği Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, Fatsa Genç İşadamları Derneği Başkanı Serkan Erdik, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.