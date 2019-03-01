İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası Ordu'da başladı

Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası, 15 ilden 300 sporcunun katılımıyla Ordu’da başladı.

Okullar Tekvando Yıldızlar Turnuvası, 15 ilden 300 sporcunun katılımıyla Ordu'da başladı.


Durugöl Spor Tesisleri, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda yapılan açılış seremonisi Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk, AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, PTT Başmüdürü Şinasi Duman, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Dursun Kurucu, protokol, antrenörler ve sporcuların katılımı ile gerçekleşti.


Seremonide konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcuları ve antrenörleri özverili çalışmalarından ve organizasyona gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını belirtti.


Müsabakanın ilk gününde elde edilen sonuçlar şöyle:


29 kg Bayanlar:


1. Zeynep Ercan - Ankara


2. Sıla Nur Uzunkaya - Ankara


3. Ceyda Karakoç - Sivas


4. Medine Kavak - Ankara


33 Kg Erkekler:


1. Mehmet Buğra Bob - Ankara


2. Kaan Özcan - Erzincan


3. Nihat Eren Azaklı - Ordu


4. Mehmet Furkan Kablan - Yozgat

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.