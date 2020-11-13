Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullarda spor faaliyetlerinin artırılması için okullara spor malzemesi desteği devam ediyor. Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Orta Okuluna Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol, basketbol ve voleybol topu, masa tenisi masası, masa tenisi raketleri ve topları, satranç, atlama ipi, badminton setinden oluşan spor malzemesi desteği sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, özellikle okullarda spor faaliyetlerinin artması için başta köy okulları olmak üzere, bakanlık desteği ile spor malzemesi desteğinin sağlamaya devam ettiğini ifade ederek, “Destekleri için Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Ordu Valimiz Tuncay Sonel'e yavrularımız adına teşekkür ederim“ dedi.