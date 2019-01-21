Okullarda tadilat ve temizlik

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde okullarda temizlik ve tadilat işleri başladı.

Öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitimlerini devam etmesi için okulların tümünde temizlik yapıldığı belirtildi.

Ayrıca okullarda tadilat ve onarımların gerçekleştiğini söyleyen Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Öğrencilerimiz tatilde ve onlar okula gelene kadar tadilat ve temizlik işlerini bitireceğiz. Öğrencilerimizin daha nezih bir mekanda eğitim görmeleri için çabamız devam ediyor. Okullarımızda gerekli tadilatların yapımı gece-gündüz demeden devam ediyor. Okullar açılına kadar işlerimizi bitireceğiz” dedi.