Okulu renklendirdiler

Fatsa Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ve öğretim elemanları ile Şehit Sercan Öklük İlkokulu öğretmenleriyle iş birliğiyle yapılarak okulun bahçe duvarları geleneksel karakterler, sporcu görselleri, trafik kurallarını ifade eden sembollerle ve geleneksel oyun çizgileri oluşturularak boyadı.

Projede yer alarak emeği geçenlere minnettar olduğunu ifade eden Şehit Sercan Öklük İlkokulu Müdürü Mahmut Aktiken, "Proje ile okulumuz renklendi ve güzel bir görünüme sahip oldu. Okulun renklendirilmesinde emeği geçen Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ile öğretim elemanlarından Ayşe Meriç ve Erdal Meriç, okulun öğretmeni Aykut Kırcı, emekli öğretmen Osman Görmüş'e ve ayrıca bizden desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Saygın Atinkaya, Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Doç. Dr. Yılmaz Çiftci'ye teşekkür ederim" dedi.