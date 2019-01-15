Okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Ordu İl Müdürlüğü ve Ünye El Ele Kültür, Sosyal Araştırma ve Spor Kulübü Derneği arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen “Gençler El Ele Okuyor, Gelecek Güzelleşiyor Projesi”nin ödül ve kapanış programı Ünye'de gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ünye El Ele Kültür Derneği arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen proje düzenlenen kitap okuma yarışmasında 198 öğrenci ödül almaya hak kazandı. Yarışmada ilk üç dereceye giren lise ve ortaokul öğrencilerine tablet ve bisiklet hediye edildi. Komisyon başkanlarına plaketler ve komisyon üyelerine teşekkür belgeleri verildi.

El Ele Derneğiyle sadece okuma değil, okuduğunu anlama konusunda da çalışmalar yaptığına değinen İl Millî Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, “Kitap okumak demek kitabın dünyasında seyahate çıkmak demektir. Bu çocuklar seyahate çıktılar ve seyahatte gördüklerini, okuduklarını, hissettiklerini bizlere ve çevrelerine aktardılar. Biz 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Türkiye ve ilimiz genelinde pek çok çalışmayı planlamak ve bunları hayata geçirmek için planlarımızı hazırlıyoruz. Bu 2023 Vizyon Belgesi'nin hedefleri arasında okuma alışkanlığını öne çıkarmak asıl vurgudur. Bugün sınavlara hazırlanan çocuklara ne önerirsiniz sorusuna bizim vereceğimiz ilk cevap yeter ki okusunlar. Ne okurlarsa okusunlar yeter ki okusunlar. Çünkü okuma ve okuduğunu anlama kültürü çocukların değerlendirme sentez yapma çıkarımda bulunma analitik düşünme kabiliyetini değerlendirecek ve güçlendirecektir” dedi.

El Ele Kültür, Sosyal Araştırma ve Spor Kulübü Derneği Başkan Vekili Fatih Uygun yaptığı konuşmada, “Maddi manevi zorluklara karşılaşmamıza rağmen vatanımıza, milletimize ve teminatı olan gençlerimize olan sahip çıkma arzumuz milim şaşmadan devam ederek faaliyetler üreterek bu arzumuzu katlayarak, programlar yaparak devam ettiriyoruz Ünye El Ele Derneği bu faaliyetler kapsamında gençlerimizin sağlıklı ve faydalı zamanlar geçirmesi maksadıyla onlarım ilimde, bilimde, kültürde, sanatta ve sporda faydalı bir birey olması donanımlı bir birey olması maksadıyla hedefler gerçekleştirmekte faaliyetler üretmekte ve bu faaliyetleri devam ettirmektedir” şeklinde konuştu.

Programa ayrıca, ilçe milli eğitim müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.