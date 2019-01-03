Ölçü ve tartı aletlerinde beyan süresi başladı

Başkan Muharrem Aktepe yaptığı açıklamada ölçü ve tartı aleti kullanan esnafların mağdur olmamaları için uyarılar yaptıklarını belirterek, “3 bin 516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Belediye Merkezi Grup Ölçü ve Ayar Memurları ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından ölçü ve tartı aletlerinin damgası yapılmaktadır. Tartı aletlerinin muayene süresi 2 yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır, damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar, Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayenelerini yaptırabilmesi için; tartı aletinin tipi, markası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı tartı aleti muayene başvuru formuyla belediyemiz grup merkezi ölçüler ve ayar memurluğuna müracaat edilmesi gerekmektedir” dedi.

Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletlerini belirten Başkan Aktepe, “Bunlar masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ve elektronik tartı aletleridir. Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için tartı aleti kullanan esnaflarımız sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Memurluğunca ve muayene gününü belirleyen bir belge alması gerekir. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi zorunludur. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. Damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 15'nci maddesinin (c) bendi uyarınca 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanır ve ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Başvurulan ölçü ve ölçü aletlerinin aynı yıl içerisinde muayenelerinin yapılarak damgalanması gerekir. Yeni alacağınız tartı aletlerinde CE ve M işaretlerini taşıyıp taşımadığını ve garanti belgesinin olup-olmadığını kontrol ediniz. Kanun gereği istenilen periyodik muayene işlemleri yaptırmak için; Belediyemiz Grup Ölçü ve Ayar Memurluğuna 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurunuz. Mağdur olmamak ve mağdur etmemek için kanunda öngörülen işlemleri zamanında yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.