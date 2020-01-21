Öldürülen Ceren'in günlük notları ortaya çıktı

Ordu'da evine gireceği esnada bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı. Ceren'in en büyük hedefinin piyano çalmak ve oyuncu olmak olduğu öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, evine gireceği esnada doğum gününe 3 gün kala Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Tüm Türkiye'nin günlerce konuşup gözyaşı döktüğü ve infiale yol açan cinayetin ardından katil Özgür Arduç, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı. Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinde hapis yatan Arduç, dün 2'nci kez Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak çıktığı mahkemede ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin konuştuğu cinayetin ardından Ceren Özdemir'in tuttuğu günlük notları ortaya çıktı. Doğum gününe 3 gün kala hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in en büyük hedeflerinden birisinin piyano çalmak ve oyuncu olmak olduğu ortaya çıktı. Ceren'in günlüğe kaydettiği ve yapmayı hedeflediği bazı notlarında “‘Piyanoyu çok iyi öğrenmek, İngilizce'yi çok iyi öğrenmek, Erasmus ile yurt dışına gitmek, yüksek lisans yapmak, oyuncu olmak, tek başına yaşamayı öğrenmek” yazdığı görüldü.

Bir yıllık planlamasını da günlüğüne yazmış

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in 4 Şubat 2019 tarihinde not aldığı yıllık planlamasında ise şu ifadelere yer verdiği görüldü:

“Tiyatro ve drama kursuna yazıl, yazın çalış, sağlıklı beslen ve uyku düzenine dikkat et, fotoğraf albümü yap, yemek yapmayı öğren, piyanoda kendini geliştir, İngilizceni geliştir, tarih, coğrafya, edebiyat, matematik, fen dallarında genel kültürünü geliştir, müzik tarihini, bestecileri ve enstrümanları öğren, müzik çeşitlerini bil, piyano terimlerini öğren, siyaset hakkında bilgi sahibi ol, kitap okumayı alışkanlık haline getir, bilim, sanat, felsefe, psikoloji gibi alanlarda kitap oku.”