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Öldürülen üniversite öğrencisi Ceren'in annesinden son iteği ‘çorba‘ olmuş

Ordu’da dün akşam saatlerinde evinin önünde bıçaklı saldırı sonrası öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in, bıçaklanmadan hemen önce annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi.

Ordu'da dün akşam saatlerinde evinin önünde bıçaklı saldırı sonrası öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in, bıçaklanmadan hemen önce annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi.


Dün akşam saatlerinde antrenman sonrası evine gireceği esnada göğsünden büyük bir bıçak darbesi alan 20 yaşındaki Ceren Özdemir, ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



“Annesini arayıp çorba istemiş”


Balerin olan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'in, akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi. Akrabası Güler Şanlı, “Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor. Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş. Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş” dedi.


Ceren Özdemir'in tanıdıkları ve komşuları da üniversite öğrencisi genç kızın hayat dolu olduğunu belirterek, üzüldüklerini ifade ettiler. Yakınları, katilin bir an önce bulunmasını temenni de etti.


Öte yandan dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ceren Özdemir olayıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.


Ekipler, katili bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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