Olta balıkçılarının gizli cenneti

Ordu'nun hemen yanı başında bulunan kayalıklar günün stresinden kurtulmak isteyen olta balıkçılarıyla günün her saati doluyor.

Taşbaşı Mahallesi'nin alt kesiminde bulunan Bozukkale kayalıkları olta balıkçıları için adeta gizli bir cennet. Denize doğru uzanan kayalıklardan oltalarını denize atan balıkçılar eşsiz manzara ve dalgaların sesiyle kısmetlerini bekliyor.

Bozukkale kayalıklarının insanı rahatlattığını dile getiren Halit Yılmaz, “Mesai sonrası buraya geliyor, balık tutuyoruz. Çok güzel bir yer. Şehrin hemen kenarında olması ise ayrı avantaj. Bir tane dahi balık tutsak mutlu oluyoruz. Günün verdiği stresten kurtuluyoruz” dedi.