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Omurga eğriliğinden kurtuldu

Fatsa Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr.

Dr. Mehmet Onur Sarıhan, omurga eğriliğinin(skolyoz) genç yaşlarda tespit edildiğinde tedavide başarı oranının ciddi olarak arttığını, bu tür rahatsızlığı olanların artık ilçede başarılı bir şekilde tedavilerini olabileceklerini söyledi.


Ordu'nun Fatsa ilçesinde 17 yaşındaki B.Ç., yaklaşık 10 yıldır omurgasındaki eğilmeden şikayeti nedeniyle Fatsa Devlet Hastanesine başvurdu. Gerekli tetkikleri yapılan hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Onur Sarıhan tarafından ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.


Skolyoz rahatsızlığı ve yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Opr. Dr. Mehmet Onur Sarıhan, “Skolyoz omurganın yana 10 derecenin üzerindeki eğilmedir. Normal ve sağlıklı omurgada, omurlar arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyoz da ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner. Bu nedenle üç boyutlu bir deformite (şekil bozukluğu) olarak tanımlanır. Skolyoza bağlı olarak omurga dışında kalça, göğüs kafesi ve kürek kemiklerinde de kaymalar oluşur, duruş ve görüntü bozukluğu ortaya çıkar. Gelişme çağındaki çocuklarda bu durum, gelişen ve büyüyen omurgada anormal yüklenmeye ve bunun sonucu olarak da omurlarda deformelere neden olur” dedi.


Skolyoz (omurga eğriliği) ve omurgada dar kanal cerrahisi ameliyatlarının Fatsa'da başarılı bir şekilde yapıldığını söyleyen Opr. Dr. Mehmet Onur Sarıhan, “Genç yaşlarda tespit edildiğinde tedavide başarı oranı ciddi olarak artmaktadır. Bu tür rahatsızlığı olanlar artık ilçemizde başarılı bir şekilde tedavilerini olabilecekler” diye konuştu.

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