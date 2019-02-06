Öncelik yayaların oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla bugün 12.00-13.30 saatleri arasında eylem yapıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi, kampanya ve etkinliklerle kamuoyuna tanıtıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik karar uygulamaya konuldu.

"Yayaların yaşama hakkını muhafaza edelim"

Programda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle araç sürücüleri trafik polisi veya trafik işareti bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarında genelde okul geçitlerine yaklaşırken araçlar buralardan geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu istatistik rakamlara göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin kişi trafikte hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin yaklaşık 310 bini (yüzde 23), yaya ölümleridir. Ülkemizde rakamlara baktığımızda trafik kazalarında tüm kazalar incelendiğinde oluş türlerine göre birinci sırada yüzde 33,4 ile yandan çarpma, ikinci sırada ise yüzde 19 ile yayaya çarpma gelmektedir. 2018 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazaları incelendiğinde ise oluş türlerine göre birinci sırada yüzde 21 ile yoldan çıkma, ikinci sırada ise yüzde 20,2 ile yayaya çarpma gelmektedir. Yani trafik kazalarının oluş şekline göre ölüm oranı yayaya çarpmalarında daha fazla olmaktadır. Yaya demek motorlu bir sürücüye göre daha zayıf olandır. Bizler toplum olarak trafikte yayalarımıza saygı ve öncelik göstererek onların yaşama hakkını muhafaza etmemiz gerekiyor" dedi.

"Yaya Öncelikli Trafik" için hazırlanan broşürler sürücülere dağıtıldı

Programda daha sonra "Yaya Öncelikli Trafik" için hazırlanan afiş ve pankartlar Liseler Mahallesi Niksar Caddesi üzerinden geçiş yapan araç sürücülerine dağıtıldı. Yayalar uygulama sayesinde bilgilendirilirken, sürücülere ise önceliğin yayalarda olduğu söylenildi.

81 ilde aynı anda gerçekleştirildi

Türkiye genelinde yapılan uygulama 81 ilde eş zamanlı olarak Ünye'de de saat 12.00-13.30 saatleri arasında düzenlendi. Eylemde, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'in yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk de yer aldı.