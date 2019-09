Onlar ateşin kahramanları

Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler "İtfaiye Haftası" nedeniyle sirenlerini bu sefer kendileri için çaldı.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan "İtfaiye Haftası" bu yıl Ünye'de renkli görüntülere sahne oldu. Her yıl farklı etkinliklerle kutlanan haftada bu sene kendileri için siren çalarak şehir turu atan ekipler vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendi günlerini kutladı.

Her yıl farklı etkinliklere imza attıklarını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl, "Her yıl ülkemiz genelinde kutlanan 'İtfaiye Haftası' tüm Türkiye'de coşkulu bir şekilde kutlanmaya başlandı. Biz de bu kapsamda Ordu itfaiyesi olarak bir dizi etkinliklerimizde haftamıza başladık. Öncelikle Ordumuzun bütün ilçelerinde aynı anda şehir turu atarak siren sesleriyle bir şehir turu atarak halkımızı selamladık. Daha sonrasında Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde stantlarımız kuruldu. Stantlarımızda ise eğitici be bilgilendirici faaliyetlerimizin yanı sıra ekip arkadaşlarımızda yangın konusunda yapılması gereken konuları vatandaşlarımızla paylaşacaklardır" dedi.

"Çocukları bilinçlendirelim"

Her ailenin çocuklarının yangın konusunda bilinçlendirilmesinin gerektiğini söyleyen Çınkıl, "Öncelikle çocuklarımıza yangının neyi çıkaracağı konusunda bilgilendirmemiz gerekiyor. Tabii, ateş biz itfaiyeciler için vazgeçilmez olsa da bunu doğru kullandığımızda hayatımızda önemli bir yeri olduğunun bilincindeyiz. Burada çocuklarımıza anlayabilecekleri tarzda onları korkutmadan bu eğitimleri onlara anlatmalıyız. Çocuklarımızı kesinlikle evde yalnız bırakmayalım. Sadece 10 dakikalık dışarı çıkmamız bile bir çocuğun eline çakmak alması ve ufak bir kıvılcım çakmasına bile yetecektir. Bütün aileler sadece şunu bilmelidir ki nasıl bir anlık dalgınlık kazaya neden oluyorsa, çocuklarımızın da eline alacağı bir kibrit ya da çakmak anlık olarak faciaya neden olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Şehir turu sonrası ise İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye duası edildi.