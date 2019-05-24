Onlar "Öncelik benim" dedi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yaya geçidinde "Öncelik Benim" mesajını verdiler.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinden sonra tüm Türkiye'de “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla trafikte yayalara önceliğin tanınması için oluşturulan kampanyaya miniklerde duyarsız kalmadı. Yaklaşık 30 öğrenci trafikte "Öncelik Benim" mesajını verirken, sürücülerde önceliği miniklere verdi.

Yapılan etkinlikte konuşan Atatürk İlkokulu Müdürü Ertan Gül, "Biz Ünye Atatürk İlkokulu olarak İçişleri Bakanlığı'nın 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında bugün çocuklarımızla yaya geçidinde bir etkinlik yaptık. Burada yaya geçitlerinde ve trafik işaretlerinin olduğu yerlerde yayaların geçiş üstünlüğünün olduğunu belirtmek ve bu farkındalığı artırmak için çocuklarımızın da önceliklerinin kendilerinde olduğunu bilsinler istedik. Hem çocuklarımız hem de çevremizdeki yayalar bu önceliğin yayalarda olduğunu gördü."dedi.

"Sınıfta öğrettik, burada uyguladık"

Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Yusuf Göktaş, "Son değişen yasalar çerçevesinde çocuklarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Bu konuyla ilgili biraz daha duyarlı olmalarını sağlamak anlamında sınıf ortamında onlara çeşitli teorik bilgiler sunduk. Görsel sunumlarda bulunduk. Onlara ne yapmaları gerektiğini anlatmaya çalıştık. Sanırım onlarda bu bilince ulaştılar. Bugün de çocuklarla buraya gelerek uygulamasını yaptık” dedi.

Trafik Şube Amiri Türkan Sapmaz ise, "Bakanlığımızca 'Öncelik Yayaların' sloganıyla başlatılan uygulamaya minik öğrencilerimize de uygulamalı olarak göstermiş olduk. Trafikte yayaların büyük küçük herkesin önceliğinin olduğunu hem çevredeki vatandaşlarımıza hem de her gün bu ana yollardan geçen öğrencilerimize anlatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı. konuştu.

Okul Müdürü Ertan Gül, öğretmenleri ve trafik polisi eşliğinde uygulamalı yaya geçidinden geçen öğrenciler, ellerindeki pankartlarla "Öncelik bizim" sloganı atarak sürücüleri uyardılar. Öğrenciler daha sonra sürücüleri bilgilendirmek amaçlı broşür dağıttı.