'Öpücük virüsü' kanser etti

Ordu'da yakın temas, sık kucaklaşma ve öpüşmenin neden olduğu virüse yakalanan ve kanser olan 70 yaşındaki kadın, iki ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Ordu'da yaşayan 70 yaşındaki Hanife Aktaş, toplumda virüsün neden olduğu çok nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Yapılan tetkiklerde halk arasında ‘öpücük hastalığı' olarak bilinen ‘epstein barr virüsü (EBV)' enfeksiyonunun yol açtığı mide kanserinin çok nadir bir türü olan ‘lenfoid stromal mide tümörüne' yakalandığı ortaya çıktı. Yakın temas, sık kucaklaşma ve öpüşmenin neden olduğu bu virüs, hastanın midesinde kansere neden oldu. Hanife Aktaş, Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyat ile sağlığına kavuştu.

3 ayda 20 kilo verdi

Hanife Aktaş kilo kaybı ve siyah renkte dışkılama şikâyeti ile Medical Park Ordu Hastanesi'ne başvurdu. Yaklaşık 3 ayda 20 kilo verdiğini belirten hasta Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından ileri tetkikler için endoskopiye alındı. Yapılan işlem sonrasında 70 yaşındaki hastanın midenin giriş kısmında yaklaşık 5 cm'lik bir kitle tespit edildi ve bu kitlenin kanadığı tespit edildi. Hastanın daha önceden yumurtalıklarında da yaklaşık 10 cm'lik bir kisti olduğu öğrenildi. Multidisipliner olarak değerlendirilen hastaya aynı seansta iki ayrı ameliyat yapılması kararlaştırıldı. Operasyonlara Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Kaptı birlikte girdi.

Hem mide tümöründen hem de kistten kurtuldu

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, hastaya uyguladıkları tedavi sürecini şöyle anlattı:

“Değerlendirmeye aldığımız hastamızın 3 aydır nedeni bilinmeyen kilo kaybı, yiyip içememe ve siyah dışkılama şikâyetleri vardı. Yapılan endoskopi sonrasında midesinde bir kitle olduğunu gözlemledik ve bu kitleden biyopsi aldık. Bu esnada midesinde kanaması devam ediyordu. Önce hastamızı hemen servise yatırdık ve uyguladığımız tedavilerle kanamasını durdurduk. Biyopsi sonucunda hastamızda mide kanserinin çok nadir görülen bir türü olan ‘Lenfoid Stromal Mide Tümörü' olduğunu tespit ettik.”

Bu tümörün ‘öpücük hastalığı' olarak bilinen hastalığın etkeni olan epstein-barr virüsü ile ilişkili oldukça nadir görülen bir tümör olduğunu belirten Polat, “Vücudun belirli yerlerini (akciğer, dalak, omentum) tutabilir. Yaptığımız değerlendirme sonucunda hastamıza ‘radikal total gastrektomi' dediğimiz mide ve dalak-aort çevresindeki lenf bezlerinin çıkartılması anlamına gelen ameliyatı uygulamaya karar verdik. Bu operasyon mide tümörlerinde yaygın yapılan bir ameliyattır. Ancak biz hastamızda bu sorunun dışında daha önce tanısı konulmuş yumurtalıklarında yaklaşık 10 cm'lik bir kisti olduğunu da öğrendik. Hastamız aynı zamanda bu rahatsızlığından da kurtulmak istediğini söyledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Op. Dr. Derya Kaptı ile görüştük ve aynı seansta ameliyat olmasında bir sakınca gözlemlemedik. Ameliyata Derya Hocamız ile birlikte girdik. Aynı seansta peş peşe ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat esnasında hastamızın midesinin tamamı ve midesinin etrafındaki yağ dokularını aldık, mide yerine bağırsağı yemek borusuna bağladık” dedi.

Bu ameliyat sonrası yaklaşık 5 ay içerisinde hastanın bağırsağında genişleme meydana gelerek yeme kapasitesinin gün geçtikçe artacağını ve normal yaşantısına devam edeceğini belirten Polat, “Mide ameliyatımız bitince Derya hocamız da ‘bilateral histerektomi salpingooferektomi (rahim yumurtalıklarının alınması)' operasyonunu tamamladı ve böylece ameliyatlarımızı bitirmiş olduk. Operasyonlar başarılı geçti, herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastamızı 1 hafta serviste yatırdık, normal yiyip içmeye başlayarak gündelik yaşamına dönecek konfora ulaşınca şifa ile taburcu ettik.”

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, toplumda sık görülen ve ‘öpücük hastalığı' olarak bilinen epstein barr virüsüne bağlı ‘infeksiyöz mononükleoz' hastalığının çoğu zaman sakin seyretse de çok nadiren kansere dönüştüğünü, hastaları Hanife Aktaş'ın da bu kişiler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

“Bu yaşta 2 ameliyat birden kaldırdım”

Son 1 aydır ciddi derecede kilo veren ve geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 70 yaşındaki Hanife Aktaş ise, “Sürekli devam eden karın ağrım ve siyah renkte dışkılamam vardı, gün geçtikçe kilo vermeye başladım. Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat'a başvurdum. Doktorumuz ayrıntılı bir şekilde beni ve ailemi bilgilendirdi, bu nedenle kendisine güvenerek ameliyat olmaya karar verdim. Bu yaşta böyle büyük bir ameliyat geçireceğim hiç aklıma gelmezdi. Ordu'da bu kadar kolay ulaşabileceğimiz doktorlarımızın olması bizleri mutlu ediyor. Şu anda sağlığım gayet yerinde ve iyiyim, tedavimde emeği geçen tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.