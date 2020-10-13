Ordu 2. OSB'ye dev destek

Mehmet Hilmi Güler, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) arazi sahiplerine uzun süredir ödenmeyen kamulaştırma bedellerini ödedi. Bunun karşılığında Büyükşehir Belediyesi adına 100 dönüm arazi tahsis edildi.

Başkan Güler, Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey İlçesi Güzelyurt ve Eymür Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 90 hektar arazi üzerinde bulunan Ordu 2. OSB'de yaşanan ve arazi sahiplerine uzun süredir ödenmeyen kamulaştırma bedellerinin ödenmesine katkıda bulundu.

Güler, Belediyenin iştirak şirketi ORBEL vasıtasıyla arazi sahiplerine ödenmesi amacıyla OSB'ye 7,5 milyon lira ödeme yapılmasını talimatını verdi. OSB Yönetim Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bilgisi ve onayıyla arazi sahiplerine kamulaştırma ödemesini gerçekleştirdi. OSB, ayrıca 7,5 milyon lira karşılığında Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne 100 dönümlük arazi tahsisi yaptı. Büyükşehir Belediyesi, yatırım yapmak isteyen firmalara satın aldığı araziden tahsis yaparak fabrikalar kurulmasını ve istihdam oluşturulmasını sağlayacak. Bu hamle ile, Ordu'da yatırım yapmak isteyen ancak arazi sıkıntısı sebebiyle bunu gerçekleştiremeyen firmaların önü açılmış oldu.

Öte yandan Başkan Güler, Türkiye'nin tanınan ve sayılı firmalarla görüşmelere başladı. Başkan Güler, özellikle nitelikli üretim yapabilecek, kurumsal altyapısı bulunan, güçlü istihdam kaynağı olabilecek firmalarla görüşmelerini sürdürüyor.