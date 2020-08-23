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Ordu arama kurtarma ekibi Giresun'da

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5’i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin kaybolduğu Doğankent’te arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin kaybolduğu Doğankent'te arama çalışmaları devam ediyor.


Çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arama kurtarma ekipleri de sabahın ilk ışıklarında olay yerine hareket etti.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla kaybolan askerleri ve vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü Giresun'a Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 9 kişilik ekip gönderildi.

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