Ordu aşı haritasında maviye döndü

Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığı illerin haritasını paylaştı. Haritaya göre Ordu, Karadeniz'de maviye dönen ikinci il oldu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en az bir doz aşı olanlarının ortalamasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre Ordu, yüzde 75,3'lük sayıyla Karadeniz Bölgesi'nde Amasya'da sonra ikinci maviye dönen il oldu.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerine yer verdi.