Ordu Aybastı'da sağanak etkili oldu, dere taştı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Aybastı ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak sonrası bazı noktalarda taşkınlar ve su birikintileri meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika şiddetli devam eden sağanak sonrası Reşadiye-Aybastı yolu üzerindeki Esenli Deresi taştı, bu esnada yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonrası ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Ordu Büyükşehir ve Aybastı Belediyesi ekipleri ilçede meydana rüsubatın temizlenmesi için de çalışmalar yaparken, yağışlar sonrası bazı tarım arazilerinde de hasarların meydana geldiği öğrenildi. Ekiplerin ilçedeki çalışmaları devam ediyor.