Ordu basınının 10 Ocak coşkusu

10 Ocak ‘Çalışan Gazeteciler Günü' sebebiyle Ordu'nun ilçelerinde görev yapan gazeteci ve medya mensupları kahvaltıda bir araya geldi.

Gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte 58 yıldan buyana kutlanmakta olan “Çalışan Gazeteciler Günü”, Ordu'da da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında basın-medya mensuplarının katıldığı bir kahvaltı düzenlendi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gönü'nü kutlayarak, yapılan hizmetler vesilesiyle göstermiş oldukları katkıdan dolayı basın mensuplarına teşekkür etti. Demokratik toplumlarda olmazsa olmaz hususlardan bir tanesinin açıklık, şeffaflık, katılımcılık, fikir ve düşünceleri açıklama özgürlüğü olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, basın ve düşünce özgürlüğüne değindi.

Öteden bu yana düşünce özgürlüğünün tartışıldığını hatırlatan Vali Seddar Yavuz, "Eğer düşünüyorsak, konuşamıyorsak, açıklayamıyorsak bu bir özgürlük değildir. Dolayısıyla düşüncelere açıklama özgürlüğünden bahsetmemiz gerekir. Dolayısıyla insana dair, hayata dair hep bir merak vardır. Bu merakı giderenler de elbette sizlersiniz. Merak ettiğimiz hususların doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması öteden bu yana en önemli hususlardan bir tanesi olmuştur. O nedenle sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum” diye konuştu.

Programda Ordu büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da bir konuşma gerçekleştirerek, basının devlet ile millet arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Tekintaş, şöyle konuştu:

“Bugün aslında içinde bulunduğumuz ortamda yaptığımız çalışmaları kamu adına yürüttüğümüz hizmetleri oluşan günlük olayları değerlendirmeleri köşe yazılarıyla haberleriyle sosyal medyayı kullanarak yapılan çalışmaları milletimize duyurmanız karşılıklı olarak köprü vazifesini görmeniz çok önemli ve bu çerçeve içerisinde yaptığınız hizmetin ortaya koyduğunuz emeğin millet adına ne kadar önemli olduğunu bilerek şunu ifade etmek istiyorum. Bu dayanışmayı gerek basın ilam kurumumuz gerekse ilgili birimlerimiz vasıtasıyla sizlerle sürdürmeye devam ediyoruz. Bir yandan istihdamın var olduğu bu alan içerisinde aslen görevi milleti bilgilendirmek en iyi şekilde kamuoyu oluşturabilmek özellikle gerçeği dayalı kaynağı belli haberler milletimizi doğru bilgiye doğruda ulaştırmak adına bu yaptığınız çalışmayı çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Bu mücadelenin devamını, kardeşliğin sembol olmasını dayanışmanın en iyi şekilde yürütülmesini diliyorum.”

Konuşmaların ardından, basın sektöründe 25 yılı aşkın süreyle hizmet veren 30 gazeteciye plaket verildi. Plaketler, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Başkanı Murat Yürekli tarafından gazetecilere takdim edildi. Plaket alanlar arasında İHA Ordu muhabiri Metin Akyürek ile Ünye muhabiri Hamza Alp da yer aldı.

Kahvaltıya Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Şahin Sevinç, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Başkanı Murat Yürekli, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Birol Yılmaz, Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci, Ünye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Coşkun, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, Ünye Radyo Yayıncıları Derneği Başkanı Hakan Korkmaz ile il genelinde görev yapan gazeteciler katıldı.