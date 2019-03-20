Ordu Beşiktaşlılar Derneği'nden örnek davranış

Ordu Beşiktaşlılar Derneği, Dünya Beşiktaşlılar Günü'nü nedeniyle Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gölköy İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere mont, bot, kazak, spor kıyafetleri, forma hediye edilirken okul ihtiyaçları da karşılandı. Etkinlikte Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, İlçe Mili Eğitim Müdürü Nihat Öztürk de katıldı.

Ordu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Korkut Karakoç, ‘Dünya Beşiktaşlılar Günü' nedeniyle ‘Bir çocuk gülerse dünya güler' diyerek sosyal sorumluluk projeleri kapsamında böyle bir etkinlikte bulunduklarını söyledi. Karakoç, öğrencilerin yoğun Beşiktaş sevgisinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini dile getirerek bundan sonra farklı okullarda etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi. Karakoç, Beşiktaş Kulübü başkanı Fikret Orman'a kendilerine gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.