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Ordu beyaza büründü

Ordu’da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent merkezinde devam ediyor.

Ordu'da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren kent merkezinde devam ediyor.


Ordu'nun yüksek kesimlerinde dün ve akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de kendini gösterdi. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar yağışı sonrası Ordu'da kent beyaza bürünürken, belediye ekipleri iş makineleri ve süpürme yoluyla kaldırımları ve yolları temizledi, yollarda ise tuzlama çalışması yapıldı.


Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Ordu'da insanlar sahile ve işlek caddelere inerek, kar yağışının keyfini çıkarttı.

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