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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: “Bahane yok, iş var”

ORDU (İHA) – Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Mazeret, bahane, şikayet kelimelerini sözlükten çıkarıyoruz, bu üç kelimenin yerine plan, program ve koordinasyon kelimelerini koyuyoruz.

Bu 3 kelimeyi uygularsak kimse karşımızda duramaz” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hafta sonunda ilçe belediye başkanları ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulları ile bir araya geldi. Çaybaşı, Korgan, Fatsa, Ünye, Perşembe Belediye Başkanları ve AK Parti İlçe Başkanlarını Ordu Büyükşehir Belediyesinde ağırlayan Başkan Güler, kendilerini yoğun bir dönem beklediğini söyledi. Ordululara söz verdikleri projeleri gerçekleştirmek için planlı, programlı ve koordinasyon eşliğinde başarılı bir çalışma dönemi geçirmeleri gerektiğine dikkat çeken Güler, “Biten işin hesabı kolay verilir. Bu sebeple 3 kelimeyi sözlüğümüzden çıkarıyoruz: mazeret, bahane, şikayet. Bu kelimeleri artık kullanmıyoruz. Bunların yerine 3 kelime koyuyoruz: Plan, program, koordinasyon. Bu 3 kelimeyi uygularsak kimse karşımızda duramaz” dedi.


İlçe Belediyelerinin projelerine gereken desteğin verileceğini ifade eden Güler, “Ben her türlü desteğe hazırım, yatırım ve projeleri gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” diye konuştu.


Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ilgi ve destekleri için teşekkür ettiler.

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