Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: “Hedefimiz korkmayan, çekinmeyen, fikirlerini açık açık söyleyen bir Ordu”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın ve Yürütme Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İstişarelerin yapıldığı toplantıda Başkan Güler, gündem değerlendirmesi yaparak Kent Konseyi'nin yapacağı tüm çalışmalarda büyükşehrin imkânlarının sonuna kadar seferber edileceğini dile getirdi. Toplantıda gündem değerlendirmesi de yapan Güler, “OSKİ ekibini tamamen değiştirdik. Asfaltta büyük bir çalışma başlattık. Bizim buradaki farkımız beton yola ağırlık vermemiz. Sıkıştırılmış beton ile bu olayı daha da ileriye götürüyoruz. Ordu'nun düşünce ve sosyal yapısını sanat, estetik ve üretim anlamında değiştirmek gibi yeni bir yaklaşım tarzı oluşturacağız. Korkmayan, çekinmeyen, fikirlerini açık açık söyleyen bir Ordu ortaya çıkaracağız. Fındığın dışında da yapılacak çok işlerimiz var. Bunun için ‘Düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu' sloganıyla bu yola girdik. Bununla birlikte 4 tane şirket oluşturduk. Yeni dönemdeki tavrımız 3 ayı değil, 12 ayı olan bir Ordu oluşturmak. Ordu'yu dört mevsim yaşanacak bir şehir yapacağız” dedi.

“Ufak ama önemli dokunuşlar ile çok şeyi değiştirebiliriz”

Kent Konseyinin daha aktif ve icracı bir konseye dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Güler, “Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Biz buraya iddialı bir şekilde geldik. Ordu'da bir fon oluşturmamız gerekiyor. Ordululuk ruhumuzla Ordu'yu ileriye götüreceğiz. Burada yeni bir düzen kuruyoruz. Ordu'yu bir numaralı bir şehir yapacağız. Bu şehir hem sanatkâr hem ılımlı bir şehir olacak. Projelerinizi gönlünüzü vererek yapmanızı istiyorum. Büyükşehrin tüm imkânlarını sizlere sunuyorum. Burada sizin için yok yok. Bir çıkış yaparak Ordu'muzu güzelleştirelim. Ufak ama önemli dokunuşlar ile çok şeyi değiştirebiliriz. Siz bizim için sadece fikri alınan, usulen dinlenen bir grup değilsiniz. Bu konseyi daha aktif ve icracı konseye dönüştürelim. Sadece kendiniz değil mensup olduğunuz, yakın hissettiğiniz gruplar ile burayı zenginleştirelim” şeklinde konuştu.

Ordu Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, “Engelli, sağlık, imar ve çevre, hukuk ve insan hakları, tarih ve tarihi eserleri koruma, ulaştırma ve çevre iller, dış ilişkiler ve gurbetçi Ordulular gibi çalışma gruplarımız oluşturuldu. Çalışma gruplarımız önerilerini ve projelerini hazırladılar. Çalışmalarımız şekil almak üzere” diye konuştu.