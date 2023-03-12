Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremzede çocukları unutmuyor

Adıyaman'da bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) oyuncuları, sergiledikleri çeşitli oyunlarla depremzede çocuklara yaşadıkları olayı bir nebze olsun unutturmaya çalışıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk anında olduğu gibi deprem sonrasında da bölgede etkin bir rol üstleniyor. Yaraların sarılması için seferber olan Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan temizliğe birçok alanda faaliyet yürütüyor. Tüm bunların yanı sıra çocuklar için de birçok çalışmaya imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukları unutmuyor.

Adıyaman'da yaraları sarmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her gün Adıyaman merkezde olduğu gibi kırsal mahallere de giderek burada çocuklar için etkinlikler düzenliyor. OBBKT oyuncularının da yer aldığı etkinliklerde çocuklara hediyeler dağıtılırken, çeşitli tiyatro oyunları oynanıyor.

Adıyaman'da her gün farkı çadır kent ve kırsal mahallelerde oyunlar sergileyen tiyatro oyuncuları, sergilendikleri çeşitli oyunlarla çocukların yüzünü güldürüyor. Meddah Abiyle Hikayeler, İbiş ile Memiş, Karagöz-Hacivat (hayal perdesi), Palyaço Dans Öğreniyor, Nasrettin Hocayla Kıssadan Hisseler, Fındıkgiller ve Kel Oğlan oyunları ile eğlenen çocuklar programlara yoğun ilgi gösteriyor.