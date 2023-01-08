Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla Ordu'nun 19 ilçesinde yatırımlar devam ediyor. Son olarak Kabataş ilçesinde en büyüğü yol çalışmaları olmak üzere toplamda 55 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

Yatırımları yerinde takip eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, vatandaşlar ve muhtarlarla da bir araya geldi. Genel Sekreter Sait İnan, gerçekleşen buluşmada açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter İnan, diğer 18 ilçede olduğu gibi Kabataş ilçesinde de yoldan suya, restorasyondan sosyal işlere kadar her türlü yatırım hizmetinin verildiğini söyledi. İnan, “Kabataş şirin, güzel bir ilçemiz. İlçeye bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları yerinde görelim, inceleyelim dedik. Yapılan işler zaten hepsi sizin gözünüzün önünde. Bu çalışmaları siz daha yakından takip ediyorsunuz. Bugün en büyüğü Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olmak üzere Kabataş'a toplamda 55 milyonluk yatırım yaptık. Son birkaç yıl içerisindeki ekonomik göstergelerindeki değişiklik ile birlikte 3 katı bir yatırım olarak düşünün. Restorasyon çalışmalarından su işlerine kadar, yoldan sosyal hizmetlere kadar bunların diğer 19 ilçemizde olduğu gibi Kabataş ilçemizde de mevcut. Kabataş ilçesi diğer ilçelerimiz gibi bizim önceliğimiz” dedi.

Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz ise Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için büyük bir güvence olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, “Kabataş'ta yapılması gerekenlerin takibini sağlayan tüm Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada. Kabataş'ta hizmetler konusunda Büyükşehir bizim için büyük bir güvence. Geçtiğimiz sene hiç durmaksızın üst üste kar yağdı ve yollarımız sürekli açık kaldı. Yollarımız kapandı ama arkamızda bir güç var. Kar yağarsa, heyelan olursa, yolda sıkıntımız varsa Büyükşehir'imiz var diyoruz. İsteklerimizi de ilettiğimiz zaman mutlaka karşılığını gördük. Yapılmayanlar var mı? Var, olacakta. İnsanın fıtratı gereği ihtiyaçlar bitmez. Ama durmaksızın daha hızlı bir şekilde noksanlarımızı gidermeye çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bey'den ekibinden Allah razı olsun. Büyük bir emek ve gayret var” ifadelerine yer verdi.