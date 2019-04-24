Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne atama

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler, A takımını oluşturmaya başladı. İlk olarak Özel Kalem Müdürlüğü'ne Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev yapan, daha önce AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı'nın danışmanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Altun, Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne atandı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki diğer atamaların önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.

Mehmet Altun kimdir?

2001 yılında Çaybaşı Lisesi. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi mezunu olan Mehmet Altun, daha sonra Avustralya Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yapmak üzere 10 yıl bu ülkede yaşadı. 2005-2007 yıllarında otomotiv sektörünün önde gelen firmasında satış müdürü, 2007-2009 yılları arasında Avustralya'nın en büyük Telekom ve GSM operatörü olan, Telekom, internet ve paralı TV alanında hizmet veren Telstra Cooperation firmasında yönetici olarak çalıştı.

2009-2011 yılları arasında ise Grand Nation Airports firmasında operasyon müdürü olarak görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında ise üst düzey kuruluşları hizmet veren turizm acenteliği firmasında çalıştı. TBMM bünyesinde AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı'nın danışmanı olarak görev yapan Altun, son olarak Numan Kurtulmuş'un Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde danışmanlık görevinde bulunmuştu.