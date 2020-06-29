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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden ‘Onur yürüyüşü böyle olur' hatırlatması

Ordu Büyükşehir Belediyesi, LGBTİ bireylerinin her yıl gerçekleştirdiği, bu yıl ise korona virüs sebebiyle online olarak gerçekleştirilen ’onur yürüyüşü’ne karşı ilginç bir paylaşım yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, LGBTİ bireylerinin her yıl gerçekleştirdiği, bu yıl ise korona virüs sebebiyle online olarak gerçekleştirilen 'onur yürüyüşü'ne karşı ilginç bir paylaşım yaptı. Paylaşım büyük beğeni topladı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan “Onur yürüyüşü böyle yapılır” başlıklı paylaşımda, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah taşıyan kadınların, Çanakkale Savaşı'na giden 15 yaşındaki gençlerin, Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyonlarına katılan askerlerin ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci Semih Terzi'yi tek kurşunla alından vurduktan sonra hainler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in kameralara yansıyan yürüyüşünün fotoğrafları paylaşıldı.


Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu paylaşımı büyük ilgi çekti. Yapılan binlerce yorumda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına destek verildi. Yorumlarda, “İsmi gibi belediye, maşallah”, “Helal olsun Ordu”, “Aşık olabilir miyim bu belediyeye”, “Belediye dediğin böyle olur”, “Alnı olsa da öpsem bu belediyeyi” gibi yorumlar yapıldı.

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