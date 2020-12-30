Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Salgının başından bu yana virüsle mücadelede ön saflarda yer alarak vatandaşlardan ve sağlık çalışanlarından desteklerini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kez de maske, dezenfektan kalem ve araç yardımıyla sağlık çalışanlarının yanında olduğunu gösterdi. 250 bin adet n-95 maske, 5 bin dezenfektan kalem ile Korona Virüs hastalarının naklide kullanılması ve filyasyon ekiplerinin hareket alanını genişletmesi için 5 adet araç daha Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

5 Araç, 250 bin adet maske, 5 bin dezenfektan kalemi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Sağlık ordumuzun fedakâr çalışmalarını taktirle izliyoruz. Onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak en önemli amacımız” dedi.

Başkan Güler şöyle devam etti:

“Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın sonrası Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü imkânı vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız için seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bilindiği gibi daha öncesinde korona virüs hastalarının hastalık sonrası nakillerinde kullanılması için 5 adet araç vermiştik. Şimdi de filyasyon ekipleri için 5 adet araç daha ilave ederek kullanımlarına sunuyoruz. Bunun dışında fedakâr sağlıkçılarımıza 250 bin adet n-95 maske ile 5 bin adet dezenfektan kalemi onlara hediye ediyoruz. Sağlık ordumuzun fedakâr çalışmalarını taktirle izliyoruz. Onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak en önemli amacımız. Özverili çalışmalar yapan sağlık mensuplarımıza yeni yılını ayrıca bu vesileyle kutluyorum. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte yaşarız”

Sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanlığı adına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da “Bu kış mevsiminde filyasyon ekiplerimiz arazide rahatlıkla çalışamıyorlardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından filyasyon ekiplerimize tahsis edilen araçlar bize bu konuda büyük kolaylık sağlamış olacak” dedi.

Kasapoğlu, “Bu araçlarla ekiplerimizin ulaşamadıkları yer kalmayacağını düşünüyorum. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarımıza 250 bin adet n-95 maske ve 5 bin adet dezenfektan kalem temini yapıldı. Sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanlığımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.