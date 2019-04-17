Ordu Büyükşehir Belediyespor, madalyaları ile gururlandırıyor

Türkiye Tekvando Milli Takımı adına 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında yapılan İspanya Açık Tekvando Turnuvası'na katılan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından 87 kg'da Hasan Can Lazoğlu ve +87 kg'da Emre Kutalmış Ateşli gümüş madalyanın sahibi oldu. İspanya'nın Castellon kentinde 28 ülkeden 296 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 10 puan veren turnuvada, sporcular almış oldukları gümüş madalyalarla son derece önemli olimpik puanı hanesine yazdırmış oldu. Alınan bu sonuçla sporcular Mayıs ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde milli takıma ciddi bir moral kazandılar.

Judoda Gülsüm Ağaç, Türkiye şampiyonu oldu

Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen Okul Sporları Judo Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları ise 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Balıkesir'de yapıldı. 39 ilden toplan 257 sporcunun katıldığı şampiyonada Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gülsüm Ağaç +63 kg'da altın madalyanın sahibi oldu. Gülsüm ilk turda Manisa'dan Irmak Yalınç'ı, ikinci turda Samsun'dan Aliye Oğulluk'u ve yarı finalde ise Kütahya'dan Cansu Yaygır'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Sakarya'dan Eslem Ersa Serbest'i de mağlup eden Gülsüm +63 kg'da Türkiye şampiyonu oldu.

Güreşte 11 madalya kazanıldı

Türkiye Güreş Federasyonu Faaliyet Programı'nda yer alan Uluslararası Zafer Turnuvası 12 ülkenin katılımıyla Antalya'da yapıldı. Türkiye, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde şampiyon olurken, serbest kategoride ise ikinci oldu. Şampiyonaya katılan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları serbest kategoride 7, grekoromen kategorisinde ise 4 olmak üzere toplamda 11 madalya elde ettiler. 71 kg.da Halit Özmüş ile 92 kg'da Oktay Demir grekoromen altın; 71 kg'da Harun Söyler ve 110 kg'da Adil Mısırcı gümüş madalyanın sahibi oldu. 55 kg'da Muhammet Karavuş, 71 kg'da Yasin Akıl, 80 kg'da Nihat Bektaş, 92 kg'da Muhammet Gül, 71 kg'da Abdullah Ateş, 80 kg'da Umut Çelem, 110 kg'da Hüseyin Avni Çil ise grekoromen kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldular.