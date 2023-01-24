Ordu Büyükşehir, esnafı tapu sahibi yaptı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı ve Kentsel Dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen'in öncülüğünde esnafların görüşleri alınarak hazırlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmada Düz Mahalle mevkiinde bulunan Yeni Çarşı esnafı, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan ve Kabadüz-Çambaşı yöresine yolcu taşımacılığı yapan minibüs duraklarının bulunduğu alana Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORKENT tarafından inşa edilen ‘Yeni Çarşı Ticaret Merkezi' adlı komplekse taşınıyor.

Aynı kompleks alanının bodrum katına kapalı otopark ve minibüs ve yolcu durakları inşa ediliyor. Bu çalışma ile kırsal kesimden gelen vatandaşlar daha sağlıklı ortamda alışveriş yapma imkanına kavuşacaklar.

Tapularını aldılar

Büyükşehir Belediyesi, daha önce bulundukları alanda kiracı durumunda olan, yeni bir iş ve finans sistemi sunularak uygun şartlarda iş yeri sahibi olma imkanı sağlanan esnafları hazırladığı bu kentsel dönüşüm çalışması kapsamında tapu sahibi yaptı. Gerek Yeni Çarşı gerekse minibüs esnafı yeni inşa edilen kompleks alanında kendi tapulu alanlarında çalışabilecek.

İnşaat gün sayıyor

Öte yandan Yeni Çarşı (Çarşamba Pazarı) esnafı için hazırlanan “Yeni Çarşı Ticaret Merkezi” açılışa hazır hale getirildi. Anahtar teslimine hazır hale getirilen ticaret merkezi ile esnaf artık kendi tapulu dükkanlarında hizmet verecek.

10 ay gibi kısa bir sürede bitirilip esnaf ve vatandaşlara hazır hale getirilen, enerji verimliliği ve ısı yalıtımını ön plana alan ticaret merkezinin ilk iki katında dükkanlar, son iki katında ise ofisler yer alıyor.