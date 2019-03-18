Ordu Büyükşehir Kurucu Meclisi son kez toplandı

Ordu'nun 5 yıl önce büyükşehir olmasıyla birlikte oluşturulan Ordu Büyükşehir Kurucu Belediye Meclisi, son toplantısını yaptı.

Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın son toplantısında geride kalan 5 yılı değerlendiren ve emeği geçen herkese teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Büyükşehir Belediye Meclisi olarak 5 yıllık hizmet süremizin sonuna geldik. Emeği geçen belediye başkanlarına, meclis üyelerine, komisyonda görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde sürecin devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

Tekintaş, şöyle konuştu:

“Aldığımız kararların ilimiz, kurumumuz ve halkımız adına hayırlı olmasını diliyoruz. 5 yıl öncesinde 19 ilçe ve büyükşehir belediyesi olarak hedefimiz Ordu'yu bir adım daha yukarı çıkarmaktı. Tercih eden milletimizdi, takdir de yine milletin. Şehrin değişim ve dönüşüm yaşadığını dışarıdan gelen misafirlerimizden de duyuyoruz bu da bizi son derece memnun ediyor. Yaptığımız hizmetlerle tarihe not düştüğümüze inanıyoruz. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen halkımıza teşekkür ediyorum. Geleceğimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını diliyorum."

Meclis üyelerinin de söz alarak dilek ve temennilerini ilettiği toplantı, Başkan Engin Tekintaş'ın üyelere plaket takdimiyle son buldu.